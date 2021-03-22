Слепышев: «Второй период ЦСКА не то чтобы проспал, но «Локомотив» нас переигрывал»

Форвард ЦСКА Антон Слепышев подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:1 ОТ, счет в серии 2-1).

«Была тяжелая, вязкая игра до ошибки. Мы вели в счете, и все равно Ярославль сравнял, и владел инициативой. Второй период мы не то чтобы проспали, но «Локомотив» нас переигрывал», — приводит слова Коваленко официальный сайт КХЛ.

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед: 2-1. Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.