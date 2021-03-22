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Коваленко: «Против ЦСКА тяжело, но «Локомотив» тоже должен забивать»

04:17
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Форвард «Локомотива» Николай Коваленко подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (1:2, счет в серии 1-2).

«Мне кажется, мы сыграли достойно. Не могу сказать, что показали свою лучшую игру — потому что проиграли, но хороший хоккей показывали. Но немного недоработали, поэтому и проиграли. Армейцы очень строго играют в обороне, они впятером ставят «конверт». Да, против них тяжело, но мы тоже должны забивать», — приводит слова Коваленко официальный сайт КХЛ.

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед: 2-1. Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.

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