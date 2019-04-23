Слепышев - о штрафе до конца матча с "Авангардом": "Захватила какая-то секундная злость, когда ударился травмированным местом"

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев, который получил удаление до конца четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина с "Авангардом", прокомментировал данный эпизод. Он рассказал, что его захватила секундная злость, после того, как он ударился травмированным местом.

– Что произошло в эпизоде с удалением?

– Честно говоря, просто ударился травмированным местом, – приводят "Известия" слова Слепышева. – В этот момент меня захватила какая-то секундная злость. Движение ногой случилось буквально на автомате. И тут же подумал: "Зачем же я сделал это?" и понял, какие меня ждут санкции за такое нарушение. Хотел сразу извиниться перед Емелиным. Судья был в метре от нас. Он все видел, поэтому я получил абсолютно заслуженное удаление.

– Этот эпизод испортил настроение перед триумфом команды?

– Обидно, что это случилось. Какая-то доля секунды сыграла роль, когда я не стерпел. Чувствовал себя ужасно – после этого хотелось буквально провалиться под лед. И из-за самого момента, и из-за того, что оставил команду с 11 нападающими. Но главное, что ЦСКА выиграл. Ребята вытащили этот четвертый матч. Я в них верил. А этот матч-штраф будет мне уроком на всю жизнь.

– Ваш эпизод был едва ли не единственным матч-штрафом в финале, хотя раньше, в сериях "Авангарда" против "Барыса" и "Салавата Юлаева", случались травмы с обеих сторон и удаления до конца игры. Тренеры ЦСКА обращали на это внимание перед серией с омичами и в ходе нее?

– Были установки максимально сдерживать себя. Игорь Валерьевич нас предупреждал, что нужно действовать спокойно. В эпизоде с Емелиным мне нет оправданий. Боль от старой травмы не должна быть объяснением моих действий. Я не выполнил указание тренера держать эмоции при себе. Но хорошо, что мы выиграли. Честно говоря, хочется сделать вывод на всю свою карьеру и забыть про этот момент.

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