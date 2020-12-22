Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:6 ОТ).

«Получился такой азартный матч, очень обидно, что мы его проиграли за 10 минут. Так играть два периода, и так отдать игру... Наверно, мы это сделали 25-й раз в этом году. Ничего нового для нас, просто обидно, что первые смены в третьем периоде наши лидеры начали настолько вальяжно, настолько много брака было.

Первые пять минут мы вообще из зоны не могли выйти. Терялись в средней зоне и возвращались обратно к своим воротам. Пропустили два быстрых гола. Это не тактика, это не физика, это просто наша психология. И это же не в первый раз. Для нас играть на командный результат до самой сирены – это как будто что-то невероятное, увы», – приводит слова Скудры официальный сайт КХЛ.