Паре покинул «Авангард»

«Авангард» по обоюдному согласию сторон расторг соглашение с канадским нападающим Франсисом Паре, информирует пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 34-летний канадец провел за команду 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Паре перешел в «Авангард» из минского «Динамо» в мае, подписав однолетний контракт. Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Также Паре выступал за «Трактор», «Слован», «Медвешчак» и «Автомобилист». Всего в КХЛ у него 411 матчей и 191 (91 + 100) очко.