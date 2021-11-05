Паре покинул «Авангард»
11:41
«Авангард» по обоюдному согласию сторон расторг соглашение с канадским нападающим Франсисом Паре, информирует пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 34-летний канадец провел за команду 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.
Паре перешел в «Авангард» из минского «Динамо» в мае, подписав однолетний контракт. Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».
Также Паре выступал за «Трактор», «Слован», «Медвешчак» и «Автомобилист». Всего в КХЛ у него 411 матчей и 191 (91 + 100) очко.
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