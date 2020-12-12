Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3).

— Конечно, это отличительная черта команды ЦСКА на сегодняшний день выигрывать матчи практически без моментов, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — Я скажу, что мы довольны сегодняшней игрой команды, как мы сегодня действовали. У нас сегодня были хорошие шансы на общий успех, на победу. Неплохо бились ребята, дали нам хороший импульс и Андре и Теэму Пулккинен. Хочу поблагодарить ребят. Мы играли хорошо, не смотря на голы, которые сегодня залетали, мы не опускали руки, бились до конца. И в концовке имели возможности. Но на сегодняшний день такой результат. Эта пауза должна немного помочь: и Пулккинен вливается — новый игрок, и Андре после травмы. У нас есть над чем усиленно и усердно поработать.

Что касается Пулккинена, нам не нужен спаситель игры в большинстве, нам нужен игрок, который вольется в наш коллектив и будет приносить пользу голами и передачами.

В этом сезоне и эта, и первая игра — интересные. Сегодня ЦСКА мы позволили бросить сопернику 14 раз, а пропустили 3 шайбы. Мы ровно играли весь матч, достаточно было моментов в каждом периоде.

Пулккинен хорошо влился, выделялся сегодня. Сложно с ходу заиграть и делать результат, но мы видим большой потенциал в этом приобретении.

Пулккинен — эгоист и не любит отдавать передачи? Каждый игрок в какой-то мере эгоист, особенно нападающий, который любит и умеет забивать. Нам это и надо, чтобы был агрессивный нападающий, который будет забивать.

Сложно говорить про то, что было с Красковским до меня. Пристально за ним не следил. Могу сказать, что для меня он сейчас лидер команды, лидер во всех моментах, на тренировках, везде. Здорово работает, везде первый. Может, он пересмотрел свои моменты и это помогло ему стать лучше. Он прогрессирует. Фамилии не буду называть, но есть ребята, которые ещё не в полной мере проявляют себя в этом сезоне