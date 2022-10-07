Гросс о работе Питерса в «Автомобилисте»: «Попробовали — не получилось, надо двигаться дальше»

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс в интервью «СЭ» ответил на вопрос, не было ли назначение канадского тренера Билла Питерса ошибкой.

«Я не могу оценивать эти вещи, не мое решение. Как было, так было. Попробовали — не получилось, останавливаться на этом нет смысла, надо двигаться дальше», — сказал Гросс.

56-летний канадец возглавил «Автомобилист» перед сезоном-2020/21 и был уволен по ходу прошлого сезона.