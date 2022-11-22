СКА забил четыре гола в первом периоде в ворота ЦСКА. Московская команда на 14-й минуте заменила вратаря
СКА выигрывает у ЦСКА со счетом 4:0 после завершения первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ.
В составе питерцем голами отметились нападающие Михаил Воробьев, Никита Гусев, Захар Бардаков и Дамир Жафяров.
После четырех пропущенных шайб тренерский штаб ЦСКА заменил голкипера Адама Рейдеборна.
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