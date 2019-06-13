СКА выразил соболезнования Максиму Соколову

ХК СКА выразил соболезнования своему бывшему вратарю Максиму Соколову. Ранее стало известно, что была убита его супруга. В убийстве подозревается его сын, Максим Соколов-младший, выступающий за СКА-1946. Сейчас он в реанимации с резаными ранами на руках, груди и шее.

- В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент, - говорится в сообщении клубного Твиттера. - По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь.

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