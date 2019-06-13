СКА выразил соболезнования Максиму Соколову

ХК СКА выразил соболезнования своему бывшему вратарю Максиму Соколову. Ранее стало известно, что была убита его супруга. В убийстве подозревается его сын, Максим Соколов-младший, выступающий за СКА-1946. Сейчас он в реанимации с резаными ранами на руках, груди и шее.
- В семье Максима Соколова произошел трагический инцидент, - говорится в сообщении клубного Твиттера. - По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь.
13 июня 2019 г.
Сын зарезал мать. Трагедия в семье знаменитого вратаря, которая не укладывается в голове
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/18-letniy-syn-vratarya-maksima-sokolova-legendy-ska-i-sbornoy-rossii-vratar-ska-1946-maksim-sokolov-mladshiy-ubil-sobstvennuyu-mat-pererezav-ey-nozhom-gorlo-1555196/