СКА в овертайме победил «Сочи» на турнире в Сочи

СКА начал турнир в Сочи с победы над «Сочи» со счетом 5:4. Питерцы одолели соперника в овертайме, отыгравшись по ходу встречи со счета 1:3.

Весело начали турнир в Сочи! Отыгрались с 1:3, вышли вперед, пропустили снова, но все же победили сочинцев в овертайме.

5:4 в нашу, это было ярко! pic.twitter.com/2qKOH80jP0 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 9, 2022

Отметим, что петербуржцы забросили три шайбы в неравных составах, две из них — в меньшинстве.

За СКА шайбы забросили Александр Волков, Захар Бардаков (дважды), Михаил Воробьев и Марат Хуснутдинов.

Также в этой встрече принял участие нападающий Андрей Кузьменко, который ранее был освобожден из состава олимпийской сборной России по причине травмы.