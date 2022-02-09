Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Зиле

Защитник Кристапс Зиде покинул рижское «Динамо». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 24-летний игрок принял участие в 32 матчах, в которых набрал 9 (3+6) очков.

Ранее Континентальная хоккейная лига досрочно завершила регулярный чемпионат. Официальное заявление об этом опубликовано 5 февраля на сайте КХЛ. На лед в этом сезоне вернутся те команды, которые прошли в плей-офф.