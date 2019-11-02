СКА уступил «Локомотиву». Ярославский клуб выиграл второй матч подряд
19:22
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Локомотив». Гости победили со счетом 2:1.
Ярославская команда выиграла второй матч подряд.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Кемппайнен — 2 (Плотников, Белов), 27:23 — 1:0. Коваленко — 3 (Каюмов, Алексеев), 38:37 — 1:1. Да Коста — 8 (бол., Каюмов, Ландер), 44:15 — 1:2.
Вратари: Хелльберг (58:49) — Коновалов.
Штраф: 29 — 14.
Броски: 37 (6+17+14) — 17 (8+3+6).
Судьи: Гусев, Кулаков.
2 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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