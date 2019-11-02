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СКА уступил «Локомотиву». Ярославский клуб выиграл второй матч подряд

19:22
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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Локомотив». Гости победили со счетом 2:1.

Ярославская команда выиграла второй матч подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Кемппайнен — 2 (Плотников, Белов), 27:23 — 1:0. Коваленко — 3 (Каюмов, Алексеев), 38:37 — 1:1. Да Коста — 8 (бол., Каюмов, Ландер), 44:15 — 1:2.

Вратари: Хелльберг (58:49) — Коновалов.

Штраф: 29 — 14.

Броски: 37 (6+17+14) — 17 (8+3+6).

Судьи: Гусев, Кулаков.

2 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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