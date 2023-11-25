«Витязь» встретится с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Матч пройдет в ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Витязь» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Татарстана смогут следить за игрой местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Календарь игр и результаты встреч доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

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