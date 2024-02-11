СКА в Санкт-Петербурге на домашнем льду примет «Сочи» 11 февраля в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru бесплатно покажут видеотрансляцию противостояния СКА — «Сочи». Прямой эфир начнется в 16.55 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ и на телеканале 78.

Следите за ключевыми событиями поединка СКА — «Сочи» в матч-центре «СЭ».

СКА главного тренера Романа Ротенберга располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 85 очками после 61 матча. Сочинцы находятся на десятой строчке с 47 баллами на Западе после 61 встречи.

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