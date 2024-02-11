«Металлург» стал седьмым клубом в КХЛ, забросившим 200 шайб за один регулярный чемпионат

«Металлург» в первом периоде матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» забил два гола — 2:0.

Эти шайбы стали для магнитогорского клуба 199-й и 200-й в текущей регулярке. Как сообщает сайт лиги, «Металлург» стал седьмым клубом в истории КХЛ, забившим 200 и более голов за один регулярный чемпионат.

Ранее такое удавалось сделать СКА (6 раз), ЦСКА, «Салавату Юлаеву» (оба — 3 раза), «Локомотиву», «Торпедо» и «Спартаку» (все — 1 раз).