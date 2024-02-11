8:1! СКА разгромил «Сочи» в первом матче на новой арене

СКА со счетом 8:1 разгромил «Сочи» в первом матче на новой арене

СКА дома одержал разгромную победу над «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:1.

Этот матч стал для армейцев первым на «СКА-Арене». Как сообщает пресс-служба КХЛ, на игре присутствовал 21481 зритель, что является новым рекордом посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях.

Дубли за СКА оформили Сергей Толчинский, Александр Гальченюк и Марат Хайруллин. Еще по одному голу забили Василий Глотов и Артем Земченок.

Единственная шайба сочинцев на счету Даниила Сероуха.

СКА (87 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга гарантировала себе место в топ-4 «Запада».

«Сочи» (47) занимает предпоследнее место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 8:1 (1:0, 2:1, 5:0)

Голы: Толчинский — 15 (М.С. Федотов, Сапего), 0:40 — 1:0. Гальченюк — 15 (бол., Рендулич, Воробьев), 22:17 — 2:0. Сероух — 5 (Ибрагимов, Чебыкин), 24:51 — 2:1. Глотов — 21 (Хайруллин, Зыков), 34:55 — 3:1. Толчинский — 16 (Поляков), 41:23 — 4:1. Хайруллин — 16 (мен., Воробьев, Фальковский), 44:26 — 5:1. Гальченюк — 16 (Земченок, Бардаков), 45:30 — 6:1. Земченок — 4 (Никишин, Глотов), 47:44 — 7:1. Хайруллин — 17, 59:03 — 8:1.

Вратари: Серебряков — Бердин (Третьяк, 45:30).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 50 (16+21+13) — 20 (8+6+6).

Судьи: Раминг, Ромасько.

11 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена. 21481 зритель.