СКА в овертайме обыграл «Салават Юлаев», Бурдасов сделал дубль

СКА победил «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Антон Бурдасов. Решающую шайбу в овертайме забросил Владимир Ткачев. У гостей забивали Сакари Манниннен и Никита Сошников.

СКА набрал 35 очков и занимает второе место на Западе. У «Йокерита» 23 очка и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Маннинен — 7 (Ларсен, Гранлунд), 10:31 — 0:1. Сошников — 4 (бол., Кугрышев, Мухамадуллин), 15:42 — 0:2. Бурдасов — 9 (Ткачев), 26:18 — 1:2. Бурдасов — 10 (Морозов, Кузьменко), 49:17 — 2:2. Ткачев — 8 (Кемппайнен), 60:14 — 3:2.

Вратари: Бердин (Аскаров, 20:00) — Метсола.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 20 (5+9+5+1) — 21 (10+5+6+0).

Судьи: Беляев, Раводин.

16 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6547 зрителей.