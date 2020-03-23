СКА провел тренировку в тренажерном зале
14:52
СКА провел тренировочные занятия в тренажерном зале, сообщает официальный Twitter клуба.
Ранее матчи плей-офф были отменены из-за пандемии коронавируса. Из розыгрыша Кубка Гагарина вышли финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».
В Санкт-Петербурге введен карантин с 16 марта до 30 апреля.
Сегодня тренировались в зале. И, конечно, без фотогалереи эта тренировка не была бы полноценной ?— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 23, 2020
Усердие в картинках ? https://t.co/AyBIRxd8fz #hcSKA pic.twitter.com/NuJ37PBZAG