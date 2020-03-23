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СКА провел тренировку в тренажерном зале

14:52
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СКА провел тренировочные занятия в тренажерном зале, сообщает официальный Twitter клуба.

Ранее матчи плей-офф были отменены из-за пандемии коронавируса. Из розыгрыша Кубка Гагарина вышли финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

В Санкт-Петербурге введен карантин с 16 марта до 30 апреля.

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