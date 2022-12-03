Ишматов — об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Его решение говорит о том, что уже наступило опустошение»

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов отреагировал на решение Олега Знарка покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

«Это решение самого Знарка, надо понять, что у него происходит внутри. К сожалению, в жизни тренеров такое бывает. Его решение говорит о том, что уже наступило опустошение. Основной вопрос — как убедить хоккеистов играть? Его величество результат определяет все, и отвечать приходится тренеру», — приводит «РБ Спорт» слова Ишматова.

2 декабря стало известно, что Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. 59-летний специалист возглавил казанский клуб в июле 2022 года, заключив контракт на один сезон.

На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.