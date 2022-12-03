Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:59

Ишматов — об уходе Знарка из «Ак Барса»: «Его решение говорит о том, что уже наступило опустошение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов отреагировал на решение Олега Знарка покинуть пост главного тренера «Ак Барса».

«Это решение самого Знарка, надо понять, что у него происходит внутри. К сожалению, в жизни тренеров такое бывает. Его решение говорит о том, что уже наступило опустошение. Основной вопрос — как убедить хоккеистов играть? Его величество результат определяет все, и отвечать приходится тренеру», — приводит «РБ Спорт» слова Ишматова.

2 декабря стало известно, что Знарок покидает пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. 59-летний специалист возглавил казанский клуб в июле 2022 года, заключив контракт на один сезон.

На данный момент «Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 36 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rafail-ishmatov-reshenie-znarka-govorit-o-tom-chto-nastupilo-opustoshenie-vopros-kak-ubedit-hokkeistov-igrat/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
0
Читайте также
Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?
Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА получил права на самого результативного защитника «Сочи»

Дементьев: «Уверен, что Знарок будет востребован на рынке, он еще сможет проявить себя»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 37 16 21 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости