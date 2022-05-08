СКА подписал новый контракт с Эмилем Галимовым на четыре года

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Эмилем Галимовым. Соглашение рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает сайт клуба.

Эмиль Галимов в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Ак Барс». Серебряный призер чемпионата России. Участник чемпионата мира 2021 года.

Галимов перешел в СКА 1 мая 2020 года, два года подряд вместе с армейцами выигрывал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

За два сезона в СКА нападающий провел 94 матча в красно-синей форме и отметился 41 (17+24) очком при показателе полезности «+23».