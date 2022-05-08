Пашнин — о переходе в СКА: «Рад стать частью такой мощной команды»

Защитник Михаил Пашнин прокомментировал заключение контракта со СКА.

«Рад стать частью такой мощной команды, как СКА. В Питере из года в год собирают крепкий коллектив, работают сильные тренеры, есть все условия, чтобы

играть и побеждать. При этом в команде много талантливой молодёжи, видно, что клуб работает и на перспективу. Мне близок тот хоккей, в который играет СКА — быстрый, атакующий, активный. Такая игра нравится зрителям, хорошо знаю, как непросто играть против Питера. Болельщики здесь любят хоккей, любят команду, так что с нетерпением жду, когда смогу на себе ощутить эту поддержку», — цитирует Пашнина сайт СКА.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года.