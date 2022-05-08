Защитник Михаил Пашнин стал игроком СКА

СКА подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2024 года, сообщает сайт СКА.

В прошедшем сезоне 32-летний Пашнин, выступавший за «Металлург», провел 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в пяти матчах.

Всего в КХЛ защитник провел 641 матч и набрал 96 (19+77) очков при общем показателе полезности «+129».

В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка Гагарина.