Защитник Ожиганов останется в СКА

По данным «СЭ», защитник Игорь Ожиганов подпишет новый контракт со СКА. Ранее хоккеист вышел на рынок свободных агентов КХЛ и мог перейти в другую команду.

29-летний игрок обороны также выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс».

Всего он провел в лиге 448 матчей и набрал 151 (42+109) очко.

Ожиганов — трехкратный призер чемпионата КХЛ в составе ЦСКА, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2012 в составе сборной России.