СКА победил "Йокерит" благодаря дублю Якупова

СКА обыграл "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:2. Дублем в составе петербургского клуба отметился форвард Наиль Якупов.

СКА занимает 2-е место в Западной конференции, имея в активе 97 очков. "Йокерит" с 76 баллами располагается на 4-й строчке.

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СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы: Якупов - 21 (бол., Белов, Гусев), 8:34 - 1:0. Карпов - 9, 8:54 - 2:0. Пильстрем - 1 (Плэтт, Анттила), 17:00 - 2:1. Гусев - 15 (Барабанов, Мальцев), 44:51 - 3:1. Якупов - 22 (Зубарев, В. Тихонов), 48:22 - 4:1. Херсли - 13 (бол., Белов, Дацюк), 54:49 - 5:1. Мозес - 13 (бол., Грант, Йормакка), 58:08 - 5:2.

Вратари: Хелльберг - Калныньш.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (14+8+8) - 33 (7+11+15).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

15 февраля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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