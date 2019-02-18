СКА победил "Локомотив" благодаря дублям Барабанова и Плотникова

СКА обыграл "Локомотив" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали четвертую победу кряду благодаря дублям Александра Барабанова и Сергея Плотникова.

Во втором периоде у ярославского клуба на лед впервые с 18 декабря вышел голкипер Александр Салак, он заменил Илью Коновалова, который пропустил три шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Плотников – 18 (Херсли, Дацюк), 6:28 – 1:0. Плотников – 19 (Кузьменко, Дацюк), 23:10 – 2:0. Барабанов – 15 (Гусев), 31:55 – 3:0. Барабанов – 16 (бол., Гавриков, Кузьменко), 57:21 – 4:0.

Вратари: Шестеркин – Коновалов (Салак, 31:55).

Штраф: 12 – 4.

Броски: 23 (7+8+8) – 25 (7+12+6).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

18 февраля. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".