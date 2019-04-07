Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после видеопросмотра. Его изучали 12 минут

Арбитры засчитали гол нападающего СКА Никиты Гусева в третьем периоде в ворота ЦСКА после видеопросмотра в шестом матче финальной серии Западной конференции. Пауза на изучение момента составила 12 минут.
Счет в серии на данный момент: 3-2 в пользу москвичей.
СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, начало – в 17.00 (мск), Санкт-Петербург.
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Ни визуальной, ни какой-то другой помехи не было. Шайба не покидала пределы площадки. Паса рукой не было.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 7 апреля 2019 г.
Не только хороший, но и очень нужный гол. 3:2!#СКАЦСК pic.twitter.com/azlfbwIO23
Результаты опроса
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