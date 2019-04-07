19:12 | Хоккей — КХЛ

Гол СКА в ворота ЦСКА засчитали после видеопросмотра. Его изучали 12 минут

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Арбитры засчитали гол нападающего СКА Никиты Гусева в третьем периоде в ворота ЦСКА после видеопросмотра в шестом матче финальной серии Западной конференции. Пауза на изучение момента составила 12 минут.

Счет в серии на данный момент: 3-2 в пользу москвичей.

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, начало – в 17.00 (мск), Санкт-Петербург.

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Результаты опроса

1460 чел.

Как закончится финальная серия Запада ЦСКА - СКА?
40.5%
ЦСКА выиграет - 4-2
27.0%
ЦСКА выиграет - 4-3
32.5%
СКА выиграет - 4-3
2
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