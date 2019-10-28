СКА по буллитам обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений подряд

СКА по буллитам победил «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б. Шайбу в составе петербуржцев забросил форвард Йоонас Кемппайнен, у хозяев отличился нападающий Егор Морозов. Победный буллит на счету Владимира Ткачева.

Петербуржцы прервали серию из пяти поражений. «Северсталь» проиграла 24-ю встречу подряд против армейского клуба — последний раз команда из Череповца выигрывала у СКА 18 ноября 2012 года (4:3 Б).

СКА с 28 очками занимает 4-е место на «Западе». «Северсталь» с 20 баллами располагается на 9-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Кемппайнен — 1 (Земченок), 38:29 — 0:1. Морозов — 3 (Кодола, Алексеев), 54:47 — 1:1.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Подъяпольский — Хелльберг.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 15 (2+5+7+1) — 26 (8+13+5+0).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

28 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4615 зрителей.

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