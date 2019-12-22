СКА одолел «Металлург». Победную шайбу забросил Кагарлицкий

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал «Металлург». Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Зуб — 7 (Кемппайнен, Ткачев), 24:27 — 1:0. Расмуссен — 8 (бол., Нестрашил, Локтионов), 41:47 — 1:1. Кагарлицкий — 4 (Якупов, Зуб), 43:53 — 2:1.

Вратари: Хелльберг — Демченко (58:15).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (6+19+9) — 23 (10+3+10).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

22 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».