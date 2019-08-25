СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА досрочно выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова, обыграв «Йокерит» со счетом 4:1.

Питерская команда одержала третью победу подряд. Для Йокерита это первое поражение на турнире в Санкт-Петербурге. 26 августа СКА встретится с «Авангардом», а финский клуб сыграет с «Сочи».

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Рукавишников — 1 (Плотников, Ткачев), 3:46 — 1:0. Рукавишников — 2 (Барабанов, Рундблад), 21:30 — 2:0. Лев — 1 (Эронен, Иконен), 22:23 — 2:1. Якупов — 1 (Зуб, Кемппайнен), 43:42 — 3:1. Ткачев — 4 (п.в., Бывальцев), 59:49 — 4:1.

Вратари: Кочетков — Калныньш (57:06 — 59:49).

Броски: 26 (6+13+7) — 25 (12+7+6).

Судьи: Кочетов, Кулев.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».