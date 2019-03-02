СКА обыграл "Спартак" и сократил отставание в серии

СКА победил "Спартак" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:2). Дублем отметился форвард Никита Гусев, по две результативные передачи на счету форварда Павла Дацюка и защитника Патрика Херсли.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Спартака". Четвертый матч пройдет 4 марта в Москве.

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1/4 финала

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Голы: Гусев - 1 (бол., Рундблад, Дацюк), 15:11 - 0:1. Гусев - 2 (бол., Херсли, Плотников), 22:27 - 0:2. Гавриков - 1 (бол., Дацюк, Токранов), 23:12 - 0:3. Федоров - 1, 24:55 - 1:3. Барабанов - 2 (бол., Херсли, Белов), 34:28 - 1:4. Злобин - 1 (Черных, Лещенко), 58:02 - 2:4. Коскиранта - 1 (п.в., В. Тихонов, Карпов), 59:26 - 2:5.

Вратари: Гудачек (58:45 - 59:26) - Шестеркин (Хелльберг, 36:11).

Штраф: 25 - 46.

Броски: 27 (8+12+7) - 39 (12+17+10).

Судьи: Бирин, Франо.

2 марта. Москва. "ЦСКА Арена".

Счет в серии: 2:1 (2:0, 3:2, 2:5)

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