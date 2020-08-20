СКА обыграл «Салават Юлаев» на турнире в Казани

СКА победил «Салават Юлаев» в матче товарищеского турнира TANECO Кубок чемпионов со счетом 4:2.

В составе уфимцев отличились Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен, у СКА по одной шайбе забросили Миро Аалтонен, Василий Токранов, Эмиль Галимов и Йонас Кемппайнен.

TANECO Кубок чемпионов

«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Аалтонен — 2 (Токранов), 7:03 — 0:1. Гранлунд — 3 (Маннинен, Хартикайнен), 11:36 — 1:1. Токранов — 1 (бол., Ожиганов, Аалтонен), 22:50 — 1:2. Галимов — 2 (бол., Бенгтссон), 23:12 — 1:3. Маннинен — 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 40:43 — 2:3. Кемппайнен — 1 (мен.), 45:23 — 2:4.

Вратари: Сухачев (58:13) — Самонов.

Броски: 38 (9+13+16) — 27 (12+10+5).

Судьи: Белов, Лаврентьев.

20 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».