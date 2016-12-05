14:48 5 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА обыграл "Адмирал", одержав шестую победу подряд

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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА переиграл "Адмирал" (4:1). В составе гостей заброшенными шайбами отличились Павел Дацюк, Антон Белов, Никита Гусев и Ярно Коскиранта. Данная победа для подопечных Олега Знарка стала шестой подряд. Отметим, что невские армейцы являются лидерами Западной конференции, имея в своем активе 96 очков после 38 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Дацюк - 7 (Херсли, Дадонов), 10:21 - 0:1. Белов - 6 (бол., Ковальчук, Дадонов), 37:01 - 0:2. Гусев - 16, 41:08 - 0:3. Казаков - 2 (Иванов, Лугин), 47:34 - 1:3. Коскиранта - 11 (мен., п.в., Коскиранта), 59:34 - 1:4.

Вратари: Бобков (57:28 - 59:34) - Шестеркин.

Штраф: 18 - 10.

Броски: 29 (7+10+12) - 30 (14+7+9).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

5 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Наш

Что в СКА делает Рыков??? Его уровень МХЛ.

16:11 5 декабря

Наш

Знарок специально что ли ослабляет команду участием в игре Рыкова??? Это же человек-косяк какой-то!

16:01 5 декабря

shpasic

от борта себе ассистировал) может, он ещё при этом и удалён был?

15:07 5 декабря

Rabinovich

голову включайте. Как Коскиранта мог сам себе ассистировать?

15:05 5 декабря

storog1977

а как, Коскиранта, сам себя в ассистенты записал? Коскиранта - 11 (мен., п.в., Коскиранта), 59:34 - 1:4.

15:02 5 декабря

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