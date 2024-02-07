Ротенберг рассказал о состоянии Толчинского после матча с «Авангардом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего клуба Сергея Толчинского. Хоккеист не смог доиграть встречу с «Авангардом» (5:9) из-за травмы.

«Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре. Серега — крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держим удар!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

После матча с «Авангардом» Ротенберг заявил, что «соперник пошел убивать Толчинского» по указанию главного тренера омичей Михаила Кравца. 29-летнего россиянина увели в раздевалку.

В текущем сезоне Толчинский сыграл за СКА 60 матчей и набрал 46 (14+32) очков. Он стал игроком армейского клуба в мае 2023 года, подписав пятилетний контракт.