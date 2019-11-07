СКА обменял Рукавишникова и Тихонова в «Ак Барс» на Ожиганова

Виктор Тихонов и Роман Рукавишников — в «Ак Барсе»! ?

Мы произвели обмен со СКА: в Казань переезжают нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в Санкт-Петербург отправляется Игорь Ожиганов.



Подробнее об обмене здесь ? https://t.co/2BpXu3S7Wy pic.twitter.com/88q1KjoV07