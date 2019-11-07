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СКА обменял Рукавишникова и Тихонова в «Ак Барс» на Ожиганова

13:21
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«Ак Барс» и СКА произвели обмен — в казанский клуб переезжают защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов, в обратном направлении проследовал защитник Игорь Ожиганов, информирует официальный сайт казанцев.

Контракты Рукавишникова и Тихонова действуют до конца сезона 2019/20.

В текущем сезоне 27-летний Ожиганов провел 19 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. 27-летний Рукавишников — 22 игры и 2 (0+2) очка. У 31-летнего Тихонова — 9 матчей и 1 (1+0) набранное очко.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18082.html

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