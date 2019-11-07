СКА обменял Рукавишникова и Тихонова в «Ак Барс» на Ожиганова
«Ак Барс» и СКА произвели обмен — в казанский клуб переезжают защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов, в обратном направлении проследовал защитник Игорь Ожиганов, информирует официальный сайт казанцев.
Контракты Рукавишникова и Тихонова действуют до конца сезона 2019/20.
В текущем сезоне 27-летний Ожиганов провел 19 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. 27-летний Рукавишников — 22 игры и 2 (0+2) очка. У 31-летнего Тихонова — 9 матчей и 1 (1+0) набранное очко.
Виктор Тихонов и Роман Рукавишников — в «Ак Барсе»! ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 7, 2019
Мы произвели обмен со СКА: в Казань переезжают нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников, в Санкт-Петербург отправляется Игорь Ожиганов.
Подробнее об обмене здесь ? https://t.co/2BpXu3S7Wy pic.twitter.com/88q1KjoV07