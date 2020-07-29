СКА назвал фэйком сообщение о коронавирусе в команде

СКА в официальном Twitter прокомментировал заявление канадского журналиста Рика Даливаля.

Ранее Даливаль заявил, что форвард Василий Подколзин показал неоднозначный тест на коронавирус, из-за чего армейцы на время приостановили сборы.

— Сообщение канадского журналиста Рика Даливаля — фейк, — говорится в сообщении клуба. — Желаем всем здоровья и добра.