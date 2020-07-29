СКА назвал фэйком сообщение о коронавирусе в команде
21:11
СКА в официальном Twitter прокомментировал заявление канадского журналиста Рика Даливаля.
Ранее Даливаль заявил, что форвард Василий Подколзин показал неоднозначный тест на коронавирус, из-за чего армейцы на время приостановили сборы.
— Сообщение канадского журналиста Рика Даливаля — фейк, — говорится в сообщении клуба. — Желаем всем здоровья и добра.
Сообщение канадского журналиста Рика Даливаля — фейк. Желаем всем здоровья и добра.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) July 29, 2020
Rick Dhaliwal's (@DhaliwalSports) message is fake news. Take care everybody and stay safe.
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