СКА по буллитам проиграл «Металлургу»

«Металлург» на выезде обыграл СКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дубль сделал Андрей Кузьменко. У гостей забивали Павел Акользин и Никита Коростелев, в активе которого также решающий буллит.

«Магнитка» набрала 46 очков и занимает первое место на Востоке. У СКА 38 очков и первое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кузьменко — 9 (бол., Гусев, Волков), 21:19 — 1:0. Акользин — 2 (Пашнин, Неколенко), 28:07 — 1:1. Кузьменко — 10 (Швец-Роговой, Кемппайнен), 40:23 — 2:1. Коростелев — 8, 52:29 — 2:2.

Победный буллит: Карри.

Вратари: Юханссон — Олкинуора.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (12+7+15+4) — 25 (8+10+6+1).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

2 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».