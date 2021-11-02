Федоров отказался комментировать возможный переход Шипачева, Войнова и Педана в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отказался комментировать возможный переход Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Андрея Педана из московского «Динамо» в армейский клуб.

«Чисто теоретически, не хотел бы ничего комментировать. Не владею информацией в этом плане. Даже не могу среагировать. Вы назвали игроков основного состава «Динамо», — сказал Федоров.

Как ранее стало известно «СЭ», «Динамо» рассматривает возможность обмена лидеров команды.

(Надежда Тонконог)