Федоров отказался комментировать возможный переход Шипачева, Войнова и Педана в ЦСКА
22:39
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отказался комментировать возможный переход Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Андрея Педана из московского «Динамо» в армейский клуб.
«Чисто теоретически, не хотел бы ничего комментировать. Не владею информацией в этом плане. Даже не могу среагировать. Вы назвали игроков основного состава «Динамо», — сказал Федоров.
Как ранее стало известно «СЭ», «Динамо» рассматривает возможность обмена лидеров команды.
(Надежда Тонконог)
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