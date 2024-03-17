СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

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СКА дома проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 2:3.

У победителей отличились Семен Кизимов, Алексей Макеев и Денис Баранцев. У хозяев заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Сергей Сапего.

Таким образом, «Автомобилист» повел в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0.

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Петербурге на «СКА Арене» 19 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Кизимов — 2 (Е.Ал. Алексеев), 12:11 — 0:1. Макеев — 1 (Романцев, Голышев), 16:20 — 0:2. Хайруллин — 2 (Зыков, Глотов), 17:42 — 1:2. Сапего — 1 (Бардаков, Галимов), 45:51 — 2:2. Баранцев — 1 (Макеев), 47:01 — 2:3.

Вратари: Серебряков — Аликин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (4+16+0) — 18 (9+9+0).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

17 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23576 зрителей.

Счет в серии: 0-1.