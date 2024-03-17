СКА проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ
СКА дома проиграл «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ — 2:3.
У победителей отличились Семен Кизимов, Алексей Макеев и Денис Баранцев. У хозяев заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Сергей Сапего.
Таким образом, «Автомобилист» повел в серии второго раунда Кубка Гагарина 1-0.
Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Петербурге на «СКА Арене» 19 марта.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Кизимов — 2 (Е.Ал. Алексеев), 12:11 — 0:1. Макеев — 1 (Романцев, Голышев), 16:20 — 0:2. Хайруллин — 2 (Зыков, Глотов), 17:42 — 1:2. Сапего — 1 (Бардаков, Галимов), 45:51 — 2:2. Баранцев — 1 (Макеев), 47:01 — 2:3.
Вратари: Серебряков — Аликин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (4+16+0) — 18 (9+9+0).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
17 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23576 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|17.03
|14:30
|
Металлург Мг – Спартак
|4 : 0
|17.03
|17:00
|
СКА – Автомобилист
|2 : 3