Шайба и передача Кравцова помогли «Трактору» обыграть «Сибирь»
«Трактор» на выезде одержал победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Голом и результативной передачей отметился форвард челябинцев Виталий Кравцов. Еще по одной шайбе забросили Семен Дер-Аргучинцев и Никита Тертышный.
«Трактор» (55 очков) одержал третью победу подряд. Команда Алексея Заварухина после 45 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» (48) после 46 игр идет восьмой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Дер-Аргучинцев — 13 (Кравцов), 5:10 — 0:1. Кравцов — 11, 23:19 — 0:2. Тертышный — 4 (бол., Телегин, Антипин), 34:37 — 0:3.
Вратари: Красоткин — Фукале.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 21 (8+7+6) — 34 (11+12+11).
Судьи: Раминг, Соин.
28 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
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|28.12
|18:00
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Лада – Динамо М
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Северсталь – Куньлунь РС
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Витязь – Автомобилист
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Торпедо – Локомотив
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Ак Барс – Металлург Мг
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Сочи – Сал. Юлаев
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