«Динамо Минск» и «Спартак» в четверг, 28 декабря, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Минск-Арене» в Минске. Начало — 19:10 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск», KHL Prime и Okko Sport. Ключевые события игры «Динамо Минск» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Динамо Минск» набрало 40 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Спартака» 63 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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