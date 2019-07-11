"Сибирь" продлила контракт с защитником Михайловым

Новый контракт защитника Никиты Михайлова с "Сибирью" будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщается в официальном Twitter клуба.

Его предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2020 года. В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 58 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков.

Ранее "Автомобилист" и "Сибирь" совершили обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в новосибирский клуб.