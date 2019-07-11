"Сибирь" продлила контракт с защитником Михайловым

Новый контракт защитника Никиты Михайлова с "Сибирью" будет действовать до 30 апреля 2021 года, сообщается в официальном Twitter клуба.
Его предыдущее соглашение действовало до 30 апреля 2020 года. В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 58 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков.
Ранее "Автомобилист" и "Сибирь" совершили обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в новосибирский клуб.
⚡Новый контракт Никиты Михайлова! Предыдущее соглашение действовало до 30.04.2020, новое рассчитано до 30.04.2021. pic.twitter.com/vHHz0g9Hb6– Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 11, 2019
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