«Сибирь» победила «Торпедо» и обошла соперника в турнирной таблице

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграла «Торпедо» (4:2). По два очка в составе новосибирцев набрали Евгений Чесалин (1+1) и Илья Хохлов (0+2). После этой победы Николая Заварухина поднялись на седьмое место в Восточной конференции, обогнав «Торпедо».

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Шашков — 3 (Хохлов, Первушин), 9:08 — 1:0. Шенфельд — 5 (бол., Уайдмэн, Миле), 11:01 — 1:1. Чесалин — 2 (Романцев), 13:59 — 2:1. Романцев — 3 (Чесалин, Миловзоров), 30:25 — 3:1. Хабаров — 2 (Торченюк, Хохлов), 38:36 — 4:1. Уайдмэн — 4 (бол., Жафяров), 48:12 — 4:2.

Вратари: Красоткин — Серебряков (Тихомиров, 40:00, 56:25).

Штраф: 27 — 27.

Броски: 32 (17+7+8) — 31 (11+9+11).

Судьи: Гамалей, Фатеев.

2 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».