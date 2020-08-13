«Сибирь» победила «Автомобилист» на Мемориале Ромазана

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Мемориала Ивана Ромазана.

Первый период закончился вничью со счетом 1:1, в остальных игровых отрезках «Сибирь» забросила по одной безответной шайбе (одну из них — в пустые ворота в конце встречи).

Мемориал И. Ромазана

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Трямкин — 2 (Василевский), 8:51 — 0:1. Пуустинен — 2 (Саюстов, Шаров), 10:50 — 1:1. Пуустинен — 3 (О`Делл, Шашков), 26:31 — 2:1. Ли — 1 (п.в.), 59:32 — 3:1.

Вратари: Красиков — Коварж (57:20 — 59:32).

Броски: 31 (14+7+10) — 26 (7+7+12).

13 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».