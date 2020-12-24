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«Сибирь» по буллитам вырвала победу у «Амура»

«Сибирь» обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б. Победный буллит на счету Александра Шарова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пьянов — 7 (Файзуллин), 11:04 — 0:1. Пуустинен — 15 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 14:23 — 1:1. Вл. Ушенин — 3 (Вяч. Ушенин, Ли), 44:26 — 2:1. Т. Зогорна — 6 (Полунин), 53:34 — 2:2.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Сятери — Аликин.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 30 (5+8+12+5) — 32 (12+11+8+1).

Судьи: Кулев, Юдаков.

24 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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