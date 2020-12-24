«Сибирь» по буллитам вырвала победу у «Амура»
«Сибирь» обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б. Победный буллит на счету Александра Шарова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Пьянов — 7 (Файзуллин), 11:04 — 0:1. Пуустинен — 15 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 14:23 — 1:1. Вл. Ушенин — 3 (Вяч. Ушенин, Ли), 44:26 — 2:1. Т. Зогорна — 6 (Полунин), 53:34 — 2:2.
Победный буллит: Шаров.
Вратари: Сятери — Аликин.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 30 (5+8+12+5) — 32 (12+11+8+1).
Судьи: Кулев, Юдаков.
24 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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