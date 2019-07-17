"Сибирь" переподписала контракт со своим лучшим снайпером

"Сибирь" подписала новый контракт с лучшим снайпером команды в прошлом сезоне форвардом Данилом Романцевым. В 60 матчах он забросил 14 шайб.

Предыдущее соглашение 26-летнего нападающего было рассчитано до 30 апреля 2020 года. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.