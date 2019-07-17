"Сибирь" переподписала контракт со своим лучшим снайпером

"Сибирь" подписала новый контракт с лучшим снайпером команды в прошлом сезоне форвардом Данилом Романцевым. В 60 матчах он забросил 14 шайб.
Предыдущее соглашение 26-летнего нападающего было рассчитано до 30 апреля 2020 года. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.
⚡Лучший снайпер "Сибири" сезона 18/19 Данил Романцев продлил сегодня свой срок контракта с ХК "Сибирь"!— Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 17, 2019
Предыдущее соглашение действовало до 30.04.2020, новое заключено до 30.04.2021! pic.twitter.com/Ls67tPXEQn
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