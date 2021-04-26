«Сибирь» объявила о продлении контракта с Олегом Ли

Форвард Олег Ли продлил контракт с хоккейным клубом «Сибирь», сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение 30-летнего россиянина с клубом рассчитано до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/21 Ли был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша. Хоккеист стал вторым снайпером команды с 17 шайбами и вторым бомбардиром с 31 очком.

Олег Ли признан болельщиками лучшим игроком сезона 2020/2021.