«Сибирь» объявила о продлении контракта с Олегом Ли
11:56
Форвард Олег Ли продлил контракт с хоккейным клубом «Сибирь», сообщается на официальном сайте команды.
Новое соглашение 30-летнего россиянина с клубом рассчитано до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/21 Ли был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша. Хоккеист стал вторым снайпером команды с 17 шайбами и вторым бомбардиром с 31 очком.
Олег Ли признан болельщиками лучшим игроком сезона 2020/2021.
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