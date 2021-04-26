Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» объявила о продлении контракта с Олегом Ли

11:56

Форвард Олег Ли продлил контракт с хоккейным клубом «Сибирь», сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение 30-летнего россиянина с клубом рассчитано до 30 апреля 2022 года. В сезоне-2020/21 Ли был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша. Хоккеист стал вторым снайпером команды с 17 шайбами и вторым бомбардиром с 31 очком.

Олег Ли признан болельщиками лучшим игроком сезона 2020/2021.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5693

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка
Кто такой хоккеист Кевин Антипов — его мог избить Александр Паль
Обычное панство: Польша претендует на газопровод «Ямал – Европа»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд