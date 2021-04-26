В сети появился забавное видео, на котором Третьяк пьет с Гретцки

Журналист Майк Комимо в своем Twitter опубликовал архивное видео, на котором запечатлены Уэйн Гретцки и Владислав Третьяк, сидящие за одним столом и выпивающие алкогольные напитки.

«Третьяк и Уэйн Гретцки пьют водку в России в начале 80-х. Ваше здоровье!» — подписан ролик.

Напомним, вчера, 25 апреля российский специалист праздновал свое 69-летие. Скорее всего, видео опубликовано именно к этому событию.