Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В сети появился забавное видео, на котором Третьяк пьет с Гретцки

08:23
Теги:

Журналист Майк Комимо в своем Twitter опубликовал архивное видео, на котором запечатлены Уэйн Гретцки и Владислав Третьяк, сидящие за одним столом и выпивающие алкогольные напитки.

«Третьяк и Уэйн Гретцки пьют водку в России в начале 80-х. Ваше здоровье!» — подписан ролик.

Напомним, вчера, 25 апреля российский специалист праздновал свое 69-летие. Скорее всего, видео опубликовано именно к этому событию.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Новые правила для дачников коснулись любителей шашлыка
Почему полный отказ от алкоголя может быть смертельно опасен
Массовая драка произошла в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд