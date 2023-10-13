«Сибирь» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 13 октября в Новосибирске. Гости одержали победу — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У магнитогорской команды отличились Павел Акользин, оформивший дубль, Александр Петунин и Данила Юров, который в концовке встречи забил гол в пустые ворота. За клуб из Новосибирска по шайбе забросили Павел Гоголев и Тимур Ахияров.

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