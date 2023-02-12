Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:36

Мартемьянов: «Команда пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:4).

«За два удаления в первом периоде нас сразу же наказали. У Шашкова уже не первое такое удаление, особенно дома, ему нужно что-то поправить в голове. «Магнитка» по настрою на матч показала нам, как надо играть. Очень важные показатели в игре — самоотдача, выигрыш стыков, выполнение задания. Все это гости выполнили. Мы же перешли на навал, много бросков сделали. Я считаю, что проиграли мы по делу.

Соперники были заряжены увезти из Новосибирска два очка, и они их увезли. Сейчас такие игры будут со всеми: накал в таблице такой, что все стремятся наверх. Есть такое, что наша команда пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову.

Что меня смутило — после второй пропущенной шайбы кое-кто у нас в команде сник, а в преддверии матчей в плей-офф это недопустимо. Игра на вбрасываниях — единственный плюс сегодня», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/12/509752.html
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» обыграл «Сибирь», Зернов оформил дубль

Илья Воробьев: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
12.02 13:30
Сибирь – Металлург
 1 : 4
12.02 17:00
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости