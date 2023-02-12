Мартемьянов: «Команда пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:4).

«За два удаления в первом периоде нас сразу же наказали. У Шашкова уже не первое такое удаление, особенно дома, ему нужно что-то поправить в голове. «Магнитка» по настрою на матч показала нам, как надо играть. Очень важные показатели в игре — самоотдача, выигрыш стыков, выполнение задания. Все это гости выполнили. Мы же перешли на навал, много бросков сделали. Я считаю, что проиграли мы по делу.

Соперники были заряжены увезти из Новосибирска два очка, и они их увезли. Сейчас такие игры будут со всеми: накал в таблице такой, что все стремятся наверх. Есть такое, что наша команда пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову.

Что меня смутило — после второй пропущенной шайбы кое-кто у нас в команде сник, а в преддверии матчей в плей-офф это недопустимо. Игра на вбрасываниях — единственный плюс сегодня», — приводит слова тренера сайт КХЛ.