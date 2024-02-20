Выведенный из основного состава «Торпедо» Сизов может покинуть клуб после сезона

Агент защитника «Торпедо» Антона Сизова Игорь Парашкин рассказал о будущем игрока.

Ранее главный тренер команды Игорь Ларионов сообщил, что Сизов не будет играть в основном составе команды. Как стало известно «СЭ», причиной отстранения стало то, что после одной из пропущенных шайб в матче против «Динамо» (1:6) 13 января защитник высказал недовольство молодыми игроками команды.

«При ситуации, когда игрок не нужен главному тренеру при действующем контракте, конечно, логика одна — ему нужно будет искать новые варианты развития карьеры», — приводит слова Парашкина ТАСС.

Контракт Сизова с «Торпедо» рассчитан еще на следующий сезон. В нынешнем сезоне защитник в 49 матчах набрал 14 (2+12) очков.